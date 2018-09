VIDEO. Après le match Nîmes-PSG, Neymar serre un jeune fan dans ses bras et lui offre son maillot

Le footballeur brésilien a longuement enlacé ce jeune fan samedi, avant de lui donner son maillot et de le raccompagner jusqu'à la tribune.

Un geste touchant. Le footballeur brésilien Neymar, attaquant du PSG, a consolé un jeune fan et lui a offert son maillot à l'issue de la victoire de son équipe face à Nîmes (4-2), samedi 1er septembre aux Costières à Nîmes (Gard).

La star de la Ligue 1 regagnait les vestiaires après le match quand un jeune garçon, portant un maillot de l'équipe de France floqué Mbappé, a jailli des tribunes et couru vers le footballeur de 26 ans.

Neymar a vite saisi le jeune fan, puis lui a fait un long câlin avant de lui offrir son maillot, et de le raccompagner jusqu'à la tribune. Le garçon, très ému, était en larmes. Le PSG a plus tard publié une vidéo du moment sur Twitter, vue plus de 185 000 fois.