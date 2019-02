Neymar a "pleuré pendant deux jours" après sa nouvelle blessure

L'attaquant vedette du PSG devrait pouvoir être disponible pour un éventuel quart de finale de Ligue des Champions en avril.

L'attaquant vedette du PSG Neymar a révélé lors d'un entretien à la chaîne brésilienne TV Globo avoir "pleuré pendant deux jours" après s'être blessé à nouveau au pied droit fin janvier. Le Brésilien de 27 ans a affirmé que cette rechute était plus dure à vivre que la première lésion du cinquième métatarsien qui l'avait contraint à se faire opérer l'an dernier.

"C'était plus compliqué. La première fois que je me suis blessé, je me suis dit : 'Je vais me faire opérer, il faut résoudre ça au plus vite'. Je n'étais pas triste", a expliqué "Ney", dans un extrait diffusé mardi d'un entretien au long cours réalisé à Paris et qui sera diffusé le 3 mars par TV Globo. "Cette fois, j'ai eu plus de mal à digérer. J'ai passé deux jours à pleurer chez moi", a-t-il ajouté.

"Un traitement conservatif" plutôt qu'une opération

Pour cette nouvelle blessure, le staff médical du Paris Saint-Germain a privilégié "un traitement conservatif" plutôt qu'une opération. Neymar devrait pouvoir reprendre la compétition dans un délai de dix semaines, ce qui lui permettrait d'être disponible pour un éventuel quart de finale de Ligue des Champions en avril.

Le PSG a remporté sans lui son 8e de finale aller de Ligue des champions contre Manchester United 2 à 0 à l'extérieur. L'an dernier, Neymar était resté trois mois sans jouer après son opération, revenant juste à temps pour disputer le Mondial-2018. Loin d'être au top de sa forme, il n'avait pu empêcher la Seleção de chuter en quarts de finale face à la Belgique (2-0), et avait été moqué dans le monde entier pour ses simulations.