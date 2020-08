EN IMAGES. Ligue des champions : revivez la soirée renversante des joueurs du PSG face à l'Atalanta en quart de finale

Le PSG est en demi-finale de la Ligue des champions après sa victoire mercredi soir face à l'Atalanta Bergame, 2-1. Un match vertigineux à revivre en images.

Une "remontada" express comme cadeau d'anniversaire : le PSG, vainqueur à l'arraché 2-1 de l'Atalanta Bergame, mercredi 12 août, à Lisbonne, s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Au bord de l'abîme depuis l'ouverture du score par Mario Pasalic (27e minute) pour l'équipe italienne, et d'une énième désillusion européenne, le sursaut parisien est venu d'un vice-capitaine qui ne lâche rien jusqu'à la 95e minute et d'un remplaçant toujours exemplaire : Marquinhos, qui a marqué à la 90e minute et Eric Maxim Choupo-Moting, à la 93e.

Retrouvez les moments forts du match en 12 images marquantes.