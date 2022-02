Nantes-PSG : Messi en Ligue 1, qu'est-ce qui cloche ?

Le PSG et Lionel Messi retrouvent le FC Nantes, samedi soir, contre lequel l’Argentin avait inscrit son premier but en Ligue 1 au match aller. Depuis, le septuple Ballon d’Or se montre inconstant.

S’il soigne ses statistiques en Ligue des champions, avec cinq buts inscrits en six matchs, Lionel Messi se montre bien moins flamboyant en Ligue 1, où il n’a marqué qu’à deux reprises. Bien loin de ses standards barcelonais, "la Pulga" semble en difficulté dans un championnat où la dimension physique est parfois sous-estimée. Le déplacement à Nantes, samedi 19 février à 21 heures, l’aidera peut-être à repartir de l’avant après une prestation très moyenne contre le Real Madrid en C1, mardi.

Après 14 matchs disputés en Ligue 1, Leo Messi n'affiche que deux buts au compteur. Pourtant, l’Argentin tente sa chance : il a tiré à 51 reprises depuis son arrivée. Mais ses frappes mettent rarement en difficulté les gardiens adverses puisque seulement 29% sont cadrées, et 4% finissent au fond des filets. À titre de comparaison, l’autre star parisienne, Kylian Mbappé, a cadré 37% de ses 89 tentatives depuis le début de saison, pour 12 buts inscrits (13,5%).

Le système ne tourne pas autour de lui

Ce changement de statut au sein de l’attaque parisienne, où il n’est pas le seul joyau, pourrait-il expliquer la méforme de l’Argentin ? "Peut-être que le système tournait autour de lui à Barcelone, que l’équipe jouait pour lui, et qu’à Paris ce n’est pas le cas. Mais ça n’explique pas tout", commente Eric Roy, consultant pour France Télévisions. L’ancien joueur, puis entraîneur de Nice, ne reconnaît plus le septuple Ballon d’Or : "On ne retrouve plus du tout le joueur qu’il était, aussi bien au niveau des stats, de son emprise sur les matchs, de sa capacité à être décisif, à faire peur à l’adversaire… Avec sa forme actuelle, avant un penalty comme face au Real, on se demande s’il va le marquer, alors qu’il y a quelques mois, on ne se posait pas la question".

Le facteur psychologique pourrait, lui, être pris en compte pour justifier l’inconstance de Leo Messi, déraciné après plus de 20 ans passés à Barcelone. "Changer de club après tant d’années, c’est toujours compliqué, on le comprend. Mais il se sent de mieux en mieux", assurait pourtant le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, au micro de Canal+ mardi.

Un déclin physique ?

Avec la Ligue 1, l’Argentin a aussi découvert un nouveau Championnat, réputé plus physique que la Liga. "De l’extérieur, les gens pensent que la L1 est faible, mais il y a en réalité une dimension athlétique et tactique très importante, qui rend les matchs compliqués, même face à des équipes dites ‘faibles’ mais bien organisées. Puis Messi a désormais 34 ans, il est sur un pente descendante, c’est quelque chose d’immuable", analyse Eric Roy.

Et si Messi marque moins, il n’a pas non plus été aidé par les poteaux, qu’il a déjà touchés à sept reprises cette saison. Moins "tueur" face aux cages, il reste cependant décisif grâce aux huit passes décisives qu’il a délivrées en Ligue 1, dont une lors de chacun de ses trois derniers matchs. Suffisant pour le remettre en confiance face au FC Nantes ?