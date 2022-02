Nantes-PSG : dépassés puis frustrés, les Parisiens s'inclinent pour la deuxième fois de la saison en Ligue 1

Comme sur un nuage. Rien ne semblait pouvoir résister à la force des Nantais, samedi 19 février, dans un stade de la Beaujoire en fusion. Face aux Parisiens, les Canaris ont signé une prestation de haut vol pour écraser le leader du championnat (3-1), à l'occasion de la 25e journée. Portés par un Alban Lafont transformé en muraille et un Ludovic Blas (encore) des grands soirs, les Nantais se sont montrés irresistibles face à des Parisiens sans solution.

Si les scénarios des matchs ne sont jamais écrits à l'avance, celui de ce Nantes-PSG était de toute façon inimaginable. Car dès le début du match, les joueurs d'Antoine Kombouaré ont exercé une pression haute et imposé un rythme élevé aux Parisiens. Face à des joueurs de la capitale brouillons, Randal Kolo Muani a trouvé le chemin des filets de Keylor Navas dès la quatrième minute, sur un service de Moses Simon.

L'arbitre a eu du travail

Après cette contre-attaque rondement menée, les Parisiens sont tombés sur un Alban Lafont des grands soirs (neuf arrêts), et ni Messi ni Neymar et ni même Mbappé n'ont pu briser la muraille nantaise en première période. A la seizième minute, Quentin Merlin s'est vu rendre le ballon devant la surface et a décoché une frappe dans la lucarne opposée. Résultat : son premier but chez les professionnels a donné deux longueurs aux Canaris face au leader.

Quentin Merlin a inscrit le deuxième but nantais face au Paris Saint Germain à la Beaujoire, le 19 février 2022. (LOIC VENANCE / AFP)

Juste avant la mi-temps, après examination de la VAR, l'arbitre Mikaël Lesage est revenu sur une main de Georginio Wijnaldum dans la surface pour accorder un penalty aux Nantais. Le capitaine Ludovic Blas n'a pas tremblé et donné un avantage de trois buts aux Canaris à la mi-temps. Une première pour le PSG depuis le 29 août 2010, lors d'un match contre Sochaux.

Neymar a sonné la révolte, en vain

Dès le retour des vestiaires, Neymar a remis le PSG dans le match. D'un numéro solitaire face aux défenseurs nantais, le Brésilien a trouvé le petit filet d'Alban Lafont, qui n'a rien pu faire cette fois-ci. Puis, tout s'est emballé, Paris a pris le jeu à son compte et à la 59e minute Mbappé a effectué l'une de ses courses supersoniques avant de se faire faucher dans la surface.

Neymar s'est chargé de tirer le penalty après l'échec de Messi en Ligue des champions face au Real Madrid. Mais le numéro dix du PSG s'est complètement manqué et sa course d'élan saccadée a accouché d'une véritable passe au gardien. Resté stoïque sur sa ligne jusqu'au dernier moment, Alban Lafont a lu dans le jeu du Brésilien et s'est simplement couché sur sa gauche pour cueillir le ballon. Après cette erreur, le rythme s'est calmé une dizaine de minutes avec une possession majoritairement en faveur des coéquipiers de Marco Verratti.

Le Brésilien Neymar a inscrit le premier but parisien mais a manqué son penalty quelques minutes plus tard lors de la rencontre face à Nantes, le 19 février 2022. (SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP)

Malgré plusieurs occasions, dont un face à face manqué par Mbappé dans la surface, les Parisiens n'ont pu éviter leur deuxième défaite de la saison. Après l'ivresse de la victoire contre Madrid, les Parisiens ont la gueule de bois.