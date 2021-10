Même sur FIFA 22, le PSG est injouable

Il n’y a pas qu’en Ligue 1 où le PSG risque de tout écraser. Avec une note moyenne de 87, le club de la capitale va faire peur à la concurrence sur FIFA 22 qui est sorti le vendredi 1er octobre. Les plus téméraires peuvent toujours essayer de s’imposer avec Lorient ou Clermont mais le défi sera de taille. Et si ce PSG-là était l’équipe la plus forte de l’histoire du jeu ?

Un collectif de superstars

Sur FIFA 22 aussi, il y a Paris et les autres. De par son effectif existant et ses recrues estivales, le PSG a placé la barre très haut. L’arrivée de Lionel Messi (93), Sergio Ramos (88) et Gianluigi Donnarumma (89) n’y est pas étrangère mais ce qui frappe, c’est la densité des joueurs de talent. Tous les attaquants ont d’ailleurs 5 étoiles en gestes techniques. Si on choisit un onze type avec les joueurs parisiens les mieux notés, la moyenne de l’équipe se situe à 87 quand les deux plus mauvaises équipes de Ligue 1, Clermont et Lorient, affichent une moyenne de 71. Et si on est vraiment joueur, Longford Town, club de la Premier League irlandaise, est la pire formation du jeu avec une note générale de 55.

Les onze meilleures notes parmi les joueurs parisiens dans le dernier FIFA. (ELECTRONIC ARTS)

Lionel Messi au sommet

C’est peu dire que le recrutement de Lionel Messi a fait entrer le PSG dans une autre galaxie. En attendant ses premières illuminations sur le terrain, l’Argentin fait tourner la boutique du club à plein régime et booste son équipe sur FIFA. Noté 93, Messi est tout simplement le meilleur joueur du jeu devant Robert Lewandowski (92), Ronaldo (91), Neymar (91), Mbappé (91) ou encore De Bruyne (91). Une notation qui fait toujours matière à débat que l’éditeur essaye de balayer en annonçant un comité de spécialistes, le « Collectif Notes », qui évalue les joueurs sur 30 attributs différents. On pourra juste noter que les « anciens » gardent la main sur une jeune garde affamée qui attend son heure. On dirait la « next-gen » du tennis face au big 3 Djokovic-Federer-Nadal. Noté 58 dans FIFA 18, Erling Haaland est ainsi passé à 88 en quatre opus mais reste hors du top 20…

La meilleure équipe de l’histoire ?

Dans un nouvel opus qui fait la part belle à la technique et à la simulation (pas les roulades) grâce à sa grande nouveauté, l’hypermotion, le PSG est évidemment le mieux doté en la matière. « C’est clairement la meilleure équipe de club avec des joueurs qui correspondent à l’ADN de FIFA, ils sont ultrarapides et techniques », avance l’ex-sélectionneur de l’équipe de France eFoot Brian Savary dans les colonnes du Parisien. Bien pourvu à tous les postes et disposant d’un banc de touche très riche, le club de la capitale n'affiche aucun défaut et représente une belle assurance tous risques pour celui qui va le choisir. D’ailleurs il y a fort à parier que de très nombreux joueurs en feront leur équipe, quitte à se retrouver dans des matches parisiano-parisiens entre potes. Si la meilleure tactique pour contrer le PSG serait de lui opposer …le PSG, opter pour la valeur sûre du Bayern Munich, les deux Manchester Liverpool ou encore Chelsea pourrait s’avérer payant. Sauf si Messi dégaine à nouveau une merveille de frappe enroulée.