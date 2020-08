Ligue des champions de football : après "pas mal de déceptions" pour le PSG, Luis Fernandez assure que cette fois "il y a de l'espoir, de l'envie"

Si l'adversaire italien a l'avantage de pas avoir cessé de jouer pendant la crise sanitaire du coronavirus, l'ex-entraîneur des Parisiens assure que "le mental fait la différence" sur le terrain.

À l'occasion de son cinquantenaire, le Paris Saint-Germain affronte l'Atalanta Bergame mercredi 12 août en quart de finale de la Ligue des champions. "Ces dernières années, il y a eu pas mal de déceptions, malgré tout ce qui a été mis en place pour se donner les moyens pour aller le plus loin possible, ça n'a pas été réalisé", a indiqué l'ancien joueur et entraîneur du PSG et champion d'Europe en 1984, Luis Fernandez.

En mars 2019, le PSG avait été éliminé en huitième de finale de la Ligue des champions, battus 3-1 par Manchester United au match retour, malgré leur victoire 2-0 à l'aller. L'ancien footballeur international l'assure, cette année, "il y a de l'espoir, de l'envie, on sent que ce groupe a une bonne ambiance". Malgré l'absence de spectateurs dans ce match à huis clos, "on sait qu'on a nos supporters qui sont là, derrière leur poste de télévision", a ajouté Luis Fernandez.

Ne pas prendre l'adversaire de haut

Si selon Luis Fernandez, "la qualité est là", "il y a toujours un adversaire et il faut le respecter". Pour l'ancien entraîneur du PSG, le club parisien ne doit pas prendre de haut son adversaire : "Peut-être que la saison dernière ça n'a pas été accepté face au Manchester United, on n'a pas respecté l'adversaire et on a été sanctionné derrière", a-t-il précisé.

Les clubs italiens, espagnols, anglais et allemands sont un peu plus avantagés car ils n'ont pas arrêté leur championnat et ont pu garder un rythme dans cette compétition.Luis Fernandez, ex-entraîneur du PSGà franceinfo

Luis Fernandez rappelle qu'en France en revanche, les saisons de Ligue 1 et Ligue 2 ont été mises à l'arrêt en raison du coronavirus. Or, "le rythme, c'est un bien énorme", insiste-t-il. Mais l'ex-entraîneur du PSG a estimé qu'au-delà des compétences sportives des joueurs, "le mental fait la différence dans l'engagement, dans l'intensité, dans l'envie que l'on met sur le terrain". Il a rappelé l'importance pour les Parisiens de bien rentrer dans leur match à Lisbonne : "Dès qu'un match démarre, on sent l'engagement, l'envie d'aller presser son adversaire, le déjouer", a-t-il expliqué.