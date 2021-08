Ligue 1 : le PSG remplit sa mission contre Reims grâce à Mbappé, et avec Messi

Deux étincelles et la lumière fut. Un doublé de Kylian Mbappé est venu renverser le plan des Rémois pour s'imposer 2-0 à l'extérieur, dimanche 29 août. Une soirée historique en raison de l'entrée de la superstar argentine Lionel Messi à la 60e minute à la place de Neymar. Une dernière demi-heure qui a soulevé les tribunes d'un stade Auguste-Delaune plein à craquer pour l'occasion.

Sans être fulgurant dans le jeu, le Paris Saint-Germain a fait la différence par Kylian Mbappé. Suffisant pour remporter un quatrième succès en quatre rencontres et s'offrir les rênes du championnat avant la trêve internationale.

Mbappé prend la lumière avant Messi

Dans la continuité de leurs trois premiers matchs en championnat, les Parisiens n'ont pas forcé leur talent pour mettre le Stade de Reims au tapis.. Après des débuts timides, le collectif parisien a trouvé la faille sur une de ses premières incursions dans le camp rémois. Un centre appuyé de l'Argentin Angel Di Maria est venu sur la tête de Kylian Mbappé (15e) au premier poteau. Une efficacité sans flamboyance mais toujours aussi létale.

Même si Reims s'est procuré plusieurs situations chaudes comme le centre fuyant d'Ilan Kebbal (39e) et une feuille morte sans élan de Moreto Cassama sur le haut du poteau de Keylor Navas (41e), la charnière centrale parisienne Marquinhos - Presnel Kimpembé n'a pas souvent tremblé. Le but refusé par le VAR de Marshall Munetsi (51e) à la suite d'un centre de Thomas Foket et un ballon mal repoussé par Keylor Navas sur une tête d'El Bilal Touré, aurait pu changer la donne du match. Un tournant avant le doublé de l'insaisissable Kylian Mbappé, qui, sur une contre-attaque menée sur la droite par Achraf Hakimi, a fait le break du pied gauche sur un centre à ras de terre (63e).

Une troisième réalisation de la saison pour l'attaquant français et un symbole avant l'entrée de Lionel Messi (66e) à la place de Neymar. Bilan : quelques enchaînements de classe pour l'Argentin de 34 ans qui n'a pas fait dans le superflu. À l'image d'un PSG loin d'être a son maximum, le sextuple Ballon d'Or attendra pour pétiller sous les couleurs parisiennes. Une mise en bouche intéressante qui risque de s'intensifier contre Clermont, le 12 septembre. L'occasion ou pas de voir enfin la totalité de la triplette magique Messi -Neymar - Mbappé. Mais seule la fin du mercato le dira...