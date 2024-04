Ligue 1 : Le Havre retarde le titre du PSG en décrochant un match nul au Parc des Princes

La soirée pouvait être celle du 12e titre, acquis à la maison devant leur public, mais les Parisiens devront encore attendre. Avec quelques joueurs cadres laissés au repos, et d’autres dont le temps de jeu a été limité, le PSG a été tenu en échec par le Havre, samedi 27 avril (3-3), à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1 alors que la tête était déjà à Dortmund pour la demi-finale aller de Ligue des champions, mercredi prochain. Les Parisiens devront attendre soit un nul ou une défaite de Monaco dimanche à Lyon, soit une prochaine journée de championnat, pour être à nouveau sacrés champions de France.

Comme des supporters croisés sur le parvis du Parc des Princes avant la rencontre et qui "honnêtement" ne pensaient "qu’à la Ligue des champions" plutôt qu’à la possibilité de remporter un dixième sacre en douze saisons, les joueurs de Luis Enrique n’ont pas semblé complètement impliqués dans leur rencontre contre le promu havrais samedi soir. Le coach espagnol avait choisi de laisser au repos Gianluigi Donnarumma, Lucas Hernandez, Nuno Mendes et Fabian Ruiz, et de ne pas titulariser Kylian Mbappé. En jouant trop latéralement, et pas assez vers l’avant, à un train de sénateur, son équipe a eu un mal fou à trouver la faille face au bloc bas normand.

La prolongation de Zaïre-Emery, seule bonne nouvelle de la soirée

Un chiffre l’illustre : en première période, malgré 75% de possession, Bradley Barcola a marqué sur le seul tir cadré en première période (29e), bien servi par Warren Zaïre-Emery, dont l’annonce de la prolongation jusqu’en 2029 est venue égayer la soirée. Mais contre le cours du jeu, les Havrais avaient ouvert le score sur leur première offensive dangereuse grâce à Christopher Opéri (19e). Sous une pluie battante, les Parisiens ont connu une deuxième douche froide quelques minutes avant la pause, avec le deuxième but du HAC signé André Ayew (38e), l’ancien marseillais copieusement insulté par les supporters locaux.

Le Paris Saint-Germain s'inscrit avec Warren Zaïre-Emery jusqu'en 2029#Warren2029 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 27, 2024

A la mi-temps, et toujours dans une optique de gestion du temps de jeu, Luis Enrique a effectué trois changements avec notamment la sortie d’Ousmane Dembélé, meilleur parisien de la première période, et l’entrée de Kylian Mbappé. Son équipe a continué à monopoliser le ballon dans la surface normande, mais a une nouvelle fois laissé des espaces dans son dos, qui ont permis à un contre havrais d’aboutir à un pénalty pour une faute de Danilo sur Loïc Nego. Abdoulaye Touré l’a converti et a donné de l’air à son équipe (61e), qui est le premier promu à inscrire trois buts au Parc des Princes depuis Montpellier il y a 14 ans.

Mais valeureux, les Havrais n’ont pu que retarder l’échéance, et Achraf Hakimi a relancé les siens (78e). Alors que la perspective d’un titre dès samedi soir s’envolait, les Parisiens ont mis un coup d’accélérateur et Gonçalo Ramos, malheureux dix minutes plus tôt face à Arthur Desmas, héroïque d’un arrêt de la tête, a arraché l’égalisation (90e+5). Le PSG évite ainsi une deuxième défaite cette saison en championnat, mais devra encore patienter pour être sacré.