Kylian Mbappé en une du magazine américain "Time"

Kylian Mbappé fait la une du Time. Le joueur du Paris Saint-Germain s'affiche, jeudi 11 octobre, en couverture d'une des éditions du prestigieux magazine américain, qui voit en lui "le futur du football". Le journal revient sur l'ascension fulgurante du jeune footballeur, sacré, à 19 ans seulement, champion du monde cet été en Russie.

Kylian Mbappé, qui a grandi à Bondy, en banlieue parisienne, est en outre devenu à l'été 2017 le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football, derrière son coéquipier brésilien Neymar (222 millions d'euros), le PSG s'étant engagé à verser au total 180 millions d'euros à son ancien club, l'AS Monaco.

"Mbappé incarne bien plus qu'un simple joueur de foot hors du commun. Il vit un conte de fées social, de la misère à la richesse. Sa vie a débuté dans les quartiers difficiles de banlieues", écrit notamment le magazine Time, qui estime que le joueur sera l'un des "leaders de la génération à venir".

Out now: My @TIME international cover interview on @KMbappe. I asked Mbappé how he's handling mega-fame, at 19. He tells me he clings to home truths from mom, says the key is "respect, humility, lucidity." Merci Kylian et la famille Mbappé. pic.twitter.com/lbMSO0u5xH