Homophobie dans le football : "Le PSG est l'un des seuls clubs à ne pas avoir fait les ateliers" de sensibilisation, critique une association

Alors que des supporters du Paris Saint-Germain ont entonné des chants homophobes lors du match contre Strasbourg samedi 19 octobre, le président de l’association Foot ensemble, Yoann Lemaire, rappelle ce dimanche sur franceinfo que "le PSG est l'un des seuls clubs à ne pas avoir fait les ateliers" de sensibilisation face à l'homophobie, proposés par la Ligue de football professionnel (LFP).

"Avec la LFP, on va beaucoup dans les clubs de football professionnels et le club du Paris Saint-Germain est l'un des seuls clubs en France à ne pas avoir fait ces ateliers-là", regrette Yoann Lemaire, destinés à "sensibiliser les plus jeunes (...) sensibiliser les supporters, sensibiliser les joueurs pro et aussi sensibiliser les gens du club, dont le référent socio-éducatif, le référent des supporters et les salariés...". Le président de Foot ensemble reconnaît que la sensibilisation auprès des plus jeunes au PSG est un travail accompli depuis plusieurs années, mais il faut faire ce travail-là partout dans la structure du club.

Quand Yoann Lemaire souhaite rencontrer les jeunes du PSG pour faire son travail de sensibilisation, il se rend compte qu'il doit "insister un petit peu pour aller dans le centre de formation du Paris Saint-Germain", même si une fois sur place, "ça se passe bien". Les chants homophobes sont évoqués avec les plus jeunes joueurs du club parisien. "Eux-mêmes me disent que ce sont des choses qui les dérangent et qu'il faudrait vraiment faire quelque chose contre ça", relate le président de Foot ensemble.

"Le PSG fait semblant"

Concernant les adultes, "l'élite", comme l'appelle Yoann Lemaire, ce dernier "attend" toujours de les rencontrer. "On espère toujours qu'ils s'activent. J'espère beaucoup que Victoriano Melero (nommé directeur général du PSG le 8 octobre 2024) va vraiment prendre les choses en main". Pour Foot ensemble, qui agit contre toute forme de discrimination dans le monde du football, le constat est très clair : le PSG fait semblant de combattre l'homophobie au Parc des princes.

"Tous les ans, il y a des chants homophobes et tous les ans, on met ça sous le tapis !" Yoann Lemaire, président de Foot ensemble à franceinfo

Si le club a vraiment envie de combattre ce type de discriminations, il doit "travailler avec la LFP et avec les référents des supporters", préconise-t-il. "Parce qu'il existe des référents dans les clubs qui essayent, avec les leaders de groupes, avec les ultras, de bouger les choses. Je doute qu'au Paris Saint-Germain, ce soit fait sérieusement."

Le président de Foot ensemble est en revanche contre le fait de sanctionner le PSG, que ce soit financièrement ou sportivement, puisque la responsabilité est souvent individuelle, selon lui. Yoann Lemaire pointe en premier lieu la responsabilité des leaders de groupes de supporters ou les capo (ceux qui lancent les chants). "Il faut vraiment que ces personnes-là rendent des comptes" car "fermer la tribune ne sert pas à grand-chose", avance Yoann Lemaire. "La preuve, l'année dernière, il y a eu une amende financière, ils ont fermé la tribune et ça recommence."