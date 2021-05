Handball - Ligue des champions : Paris s'incline en quarts de finale aller à Kiel et se retrouve en difficulté

Les handballeurs du Paris Saint-Germain se sont inclinés dans la salle des champions d'Europe en titre du THW Kiel (31-29), mercredi 12 mai, en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Les coéquipiers de Luka Karabatic se retrouvent en difficulté dans leur quête d'un nouveau Final Four de C1 dans un mois à Cologne.

Ils devront battre Kiel par deux buts, ou trois si les Allemands en inscrivent plus de 29, dans une semaine à domicile, avec le retour du public espéré à Coubertin.

