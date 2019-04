Football : les supporters de Rennes à l'échauffement avant la finale de Coupe de France contre le PSG

À dix heures, samedi 27 avril, 30 cars remplis de supporters rennais s'apprêtent à rallier Paris et le Stade de France (Saint-Denis) en vue de la finale de Coupe de France. Dans la soirée, le Stade rennais affrontera le grandissime favori de la compétition, le Paris-Saint-Germain. "Il y a toujours une bonne ambiance, au moins à l'aller, souligne une supportrice. On espère qu'au retour, cette fois, on ne fera pas que dormir dans le car."

25 000 supporters rennais attendus au Stade de France

Rennes n'a en effet plus gagné de trophée depuis 48 ans. Depuis 2009, le club a même perdu trois finales. "Jusqu'à aujourd'hui, il y avait une malédiction, mais je pense que ça va tourner", s'enthousiasme un autre fidèle rennais. Au total, près de 25 000 supporters bretons sont attendus à 21 heures au Stade de France. Pour les autres, restés à Rennes (Ille-et-Vilaine), un écran géant est prévu en centre-ville.

