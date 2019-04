Football : le PSG sera-t-il champion de France de Ligue 1 dès ce soir ?

Si jamais Lille ne s'impose pas face à Reims et que Paris l'emporte face à Strasbourg, le PSG sera champion de France deux mois avant la fin du championnat.

La fin de la 31e journée de ligue 1 de football se dispute ce dimanche 7 avril, et le Paris Saint-Germain sera peut-être déjà sacré champion de France, deux mois avant la fin du championnat. Deux matches entrent en jeu : Reims-Lille et PSG-Strasbourg.

L'équation est simple : si Lille ne s'impose pas à Reims et que le Paris Saint-Germain l'emporte au parc des princes contre Strasbourg, le PSG sera déjà sacré champion de France de Ligue 1, un peu moins de deux mois avant la fin du championnat de France.

Les joueurs et le staff technique du PSG vont donc forcément s'intéresser au résultat du Losc sur la pelouse du stade Delaune. "Je regarderai peut-être même la première mi-temps" confie l'entraineur parisien, Thomas Tuchel. "Ensuite, nous avons une réunion avec mon staff".

20 points d'avance au classement

Les parisiens peuvent être calmes, car s'ils ne sont pas titrés à l'issue de cette 31e journée de championnat, ils le seront la semaine suivante ou avant la fin du mois d'avril. Avec 20 points d'avance sur les lillois au classement, le Paris Saint-Germain ne risque plus d'être rattrapé.

S'ils sont sacrés, ils égaleraient alors leur record de précocité réalisé lors de la saison 2015 / 2016 avec Laurent Blanc aux commandes. Là encore, ils avaient décroché le titre après avoir disputé 30 matches de championnat.

Être sacré champion de France avant la dernière journée de championnat est déjà arrivé à Patrice Loko. "Évidemment c'est valorisant. Cette équipe du Paris Saint-Germain le mérite. Avec autant de points d'avance, c'est quand même extraordinaire. Et en plus collectivement, au niveau du jeu, c'est fort." L'ancien joueur du Paris Saint-Germain avait lui aussi été sacré en avance, mais avec le FC Nantes, en 1995.

Une seule défaite

Voir Paris sacré champion de France pour la sixième fois lors des 7 dernières saisons ne serait pas surprenant vu l'écart abyssal entre le club parisien et ses principaux adversaires. Cette saison, le PSG n'a d'ailleurs laissé planer aucun suspense, s'installant en tête du championnat dès la deuxième journée, et ne s'inclinant qu'à une seule reprise, le 3 février, contre l'Olympique Lyonnais lors de la 23e journée. "On sait que ce n'est jamais facile de gagner des matchs, surtout quand on joue à l'extérieur. Mais on est vraiment heureux de gagner" rappelle le milieu de terrain italien Marco Verrati.

En cas de victoire de Lille à Reims, le titre se jouerait alors la semaine suivante, avec un très prometteur Lille-PSG sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq.