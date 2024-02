Football : l'ancien entraîneur du PSG Artur Jorge est mort à 78 ans

L'ancien joueur et entraîneur Artur Jorge est mort, jeudi 22 février, à Lisbonne (Portugal) à l'âge de 78 ans, a annoncé sa famille. "C'est avec une profonde tristesse que la famille d'Artur Jorge Braga de Melo Teixeira annonce son décès, ce matin, à Lisbonne, après une longue maladie. Il est décédé paisiblement, entouré de sa famille la plus proche".

Il est notamment passé à deux reprises sur le banc du Paris Saint-Germain (1991-1994 et 1998-99), décrochant un titre de champion de France en 1994 et une Coupe de France en 1993. Il avait notamment remporté la Coupe d'Europe des clubs champions (actuelle Ligue des champions) sur le banc du FC Porto en 1987.

Tão inesquecível como aquela noite de Viena. Artur Jorge será sempre um de nós.



Até sempre, Mister 💙



Au fil d'une carrière d'entraîneur débutée en 1980 et longue de 35 ans, qui l'a mené dans neuf pays différents, il a également été sélectionneur du Portugal (1989-1991 et 1996-1997), de la Suisse (1995-1996) et du Cameroun (2004-2006). Outre le PSG, Artur Jorge a entraîné deux autres clubs franciliens : l'éphémère Matra Racing (1987-1989) et l'US Créteil, en Ligue 2 (2006-2007). Il n'avait plus entraîné depuis son départ du MC Alger en 2015.

"Artur Jorge est le plus grand entraîneur que j’ai connu. Érudit, cultivé, passionné, stratège, intransigeant. Avec lui le PSG a grandi très vite", a salué sur X (ex-Twitter) Michel Denisot, président du club de la capitale lors du premier passage du Portugais.

Comme joueur, Artur Jorge restera associé à Benfica (1968-1975), où il a évolué sept ans comme attaquant et décroché quatre titres de champion du Portugal. Il a terminé deux fois meilleur buteur du championnat national.