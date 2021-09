DIRECT. Ligue 1 : suivez PSG - Lyon pour la première de Lionel Messi au Parc des Princes

Après un début de semaine européen, le PSG et l'OL retrouvent le championnat de France dimanche 19 septembre dans une des rencontres les plus attendues de ce début de saison. À domicile, les Parisiens tenteront de remporter une sixième victoire en autant de rencontres face à un adversaire qu'ils aiment bien : le PSG a remporté 69% de ses matchs contre Lyon en Ligue 1, il n'y a que face à Reims que les Parisiens sont plus victorieux (73%).

Les Lyonnais sont actuellement 7e du championnat. S'ils ont mal débuté leur exercice 2021-2022 avec deux défaites, les hommes de Peter Bosz ont remporté leurs deux dernières rencontres en championnat. Ils tenteront de prolonger leur série au Parc des Princes, un stade qui ne leur réussit guère : ils n'ont remporté qu'un seul de leurs treize derniers déplacements à Paris.