Coupe de France : la saison du PSG ne sera pas blanche

Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne… et encore plus quand on s’appelle le Paris Saint-Germain et qu’on dispose du budget le plus élevé du football français. Les Parisiens, qui n’ont plus leur destin en main en Ligue 1 et qui ont été éliminés de la Ligue des Champions, se devaient de remporter la Coupe de France pour éviter une saison blanche.

Jamais depuis 2013, et le premier sacre de l’ère QSI en Ligue 1, le PSG n’a fini avec moins de deux titres en une saison. Le club de la capitale échappe, grâce à sa victoire face à Monaco, à une saison sans trophée, comme en 2012. Il renforce surtout sa mainmise sur la Coupe de France, en la soulevant pour la quatorzième fois de son histoire, de quoi satisfaire Kylian Mbappé à l’issue de la rencontre : "On travaille tous les jours pour ce type de récompense et de reconnaissance. Lorsque tu joues au PSG, chaque titre compte. On veut faire partie de cette histoire".

14 - Paris a remporté la 14e Coupe de France de son histoire (1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021), un record dans la compétition. C’est au moins 4 fois de plus que toute autre équipe. Hégémonie. #ASMPSG pic.twitter.com/gP7os8IepF — OptaJean (@OptaJean) May 19, 2021

En Ligue 1, le titre se jouera lors de la dernière journée

Alors que le PSG avait remporté sept des huit dernières éditions du championnat de France, les Parisiens sont fortement concurrencés cette saison, et n’ont plus leur destin en main. A l’aube de la 38ème et dernière journée de Ligue 1, les hommes de Mauricio Pochettino pointent à la deuxième place du classement, et leur sort dépendra du résultat du LOSC, leader pour un point.

En cas de victoire à Brest et de faux pas des Dogues à Angers, ils pourraient réaliser le doublé coupe-championnat.