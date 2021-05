Christophe Revault, ancien gardien du PSG, du Havre, de Rennes et Toulouse, est mort à 49 ans

Le football français est en deuil. L'ancien gardien de but Christophe Revault a été retrouvé sans vie chez lui ce jeudi 6 mai 2021, d'après les informations du Courrier Cauchois. Son ancien club de Toulouse a confirmé la disparition de son ancien gardien de but, et son président a annoncé à France Bleu Occitanie qu'un hommage lui serait rendu samedi 8 mai avant le match du TFC contre Caen. Il avait 49 ans.

Né à Paris, il avait commencé le football à Alfortville avant d'être repéré par le Havre, où il a été formé. En cinq ans en Normandie, Christophe Revault y a disputé 134 rencontres entre 1992 et 1997, avant d'y finir sa carrière de 2007 à 2010, après avoir ramené le club en Ligue 1. Entre temps, il avait défendu les cages du PSG (1997-1998), de Rennes (1990-2000, 2006-2007), et de Toulouse (2000-2006). En 18 ans de carrière, il a disputé 530 matchs professionnels.

C’est avec une profonde tristesse que le Paris Saint-Germain a appris le décès de son ancien gardien de but Christophe Revault.



À sa famille, à ses proches, le Club présente ses plus sincères condoléances. pic.twitter.com/MWCLT9RHAH — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 6, 2021

Retraité depuis 2010, Christophe Revault était resté fidèle à son club formateur, occupant divers postes au Havre : dirigeant, entraîneur intérimaire, directeur sportif ou recruteur. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se sont multipliés. Ses anciens clubs, d'anciens coéquipiers ou adversaires, l'émotion est forte.

Christophe Revault pensees pour tout le monde @HAC_Foot et ses proches — Benjamin Mendy (@benmendy23) May 6, 2021

C’est avec un très grand tristesse, qui j’ai appris le décès de Christophe Revault. Toutes mes pensées vont vers a ça famille et ses proches. — Juninho Pernambucano (@Juninhope08) May 6, 2021

Le Toulouse FC a la douleur d'apprendre la disparition de son emblématique gardien Christophe #Revault.



Nos pensées accompagnent ses proches. Mais aussi les amoureux des Violets.



Nous sommes ce soir toutes et tous sous le choc...https://t.co/e7Hb0yzVPR pic.twitter.com/fGerwidNvQ — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 6, 2021

C’est avec une immense tristesse que le Stade Rennais F.C. a appris la disparition de Christophe Revault, ancien gardien de but du SRFC de 1998 à 2000, puis 2006-2007.



L’ensemble du club adresse ses sincères condoléances à ses proches et sa famille.



Repose en paix Christophe. pic.twitter.com/vYbiNfrKtb — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 6, 2021

Putin non pas toi tu étais notre gardien celui qui nous guider pour tirer toujours le meilleur de nous et nous relever quand on n'était pas bien je peut pas croire que tu es parti repose en paix mon ami je pense très fort a ta famille et tes enfants. pic.twitter.com/GoddvmUC41 — cedric faure (@lissangel9) May 6, 2021