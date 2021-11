Premier League : Steven Gerrard est le nouvel entraîneur d'Aston Villa

L'ancien international anglais Steven Gerrard a été nommé entraîneur d'Aston Villa jeudi 11 novembre, a annoncé le club de Premier League anglaise. Les Villans, qui avait limogé Dean Smith la semaine dernière après une cinquième défaite consécutive, ont donc rapidement trouvé un successeur

"Le conseil d'administration d'Aston Villa est ravi d'annoncer la nomination de Steven au poste d'entraîneur", indique le club actuellement 16e du Championnat d'Angleterre. Ancien joueur emblématique de Liverpool et de la sélection anglaise, Gerrard, 41 ans, entraînait depuis 2018 les Glasgow Rangers. Il retrouve donc la Premier League, terre de ses exploits sous le maillot des Reds (1998-2015).

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach.