Premier League : quatre buts, un carton rouge, une égalisation à la dernière minute... Le choc Manchester City-Arsenal a tenu ses promesses

La Premier League a vécu son premier temps fort de la saison. Le choc entre les deux meilleures formations du moment, Manchester City et Arsenal, a fait des étincelles. Chacune a mené au score. La première a rapidement perdu l'un de ses joueurs clé sur blessure, Rodri. L'autre a fait le dos rond pendant toute la deuxième période, recroquevillée dans sa surface, pour conserver son infime avantage au score jusqu'à la 97e minute, moment où les Cityzens ont égalisé par John Stones (2-2).

Les Gunners sont passés juste à côté d'une revanche savoureuse, eux qui n'ont jamais réussi à s'imposer à l'Etihad Stadium depuis que Pep Guardiola a posé ses valises dans le nord de l'Angleterre (2016) et qui ont terminé deuxièmes de Premier League derrière City lors des deux saisons précédentes. C'était sans compter sur la détermination de leur adversaire du jour, récompensé au bout de son 28e tir en deuxième période et après avoir affiché 88% de possession de balle dans ce deuxième acte.

Un résultat amer pour les deux équipes

Manchester City n'est pas quadruple champion d'Angleterre en titre (et actuel leader) sans raison. Quand Jérémy Doku et Savinho ne trouvent pas la faille, Phil Foden et Jack Grealish sortent du banc et le ballon finit toujours pas s'engouffrer dans la surface. Si les attaquants ne sont pas là pour le pousser au fond des filets, un défenseur peut très bien le faire, à l'image du sauveur du soir, John Stones, monté sur corner et attentif après un tir repoussé devant la ligne. Il permet à son équipe de prolonger son impressionnante invincibilité à domicile toutes compétitions confondues, qui court depuis le 12 novembre 2022, soit 50 matchs.

Erling Haaland avait parfaitement lancé la rencontre pour City en ouvrant le score dès la 9e minute d'un pointu astucieux après un appel dans l'axe. Ce démarrage idéal ne laissait aucunement présager une telle urgence en fin de match. Le mérite des joueurs d'Arsenal aura été d'exploiter parfaitement les rares situations qu'ils se sont procurées. La recrue italienne Riccardo Calafiori a égalisé d'une superbe frappe travaillée, de l'extérieur de la surface (22e), puis Gabriel est venu smasher un corner de Bukayo Saka (45e), juste avant l'exclusion de Leandro Trossard pour un deuxième carton jaune (45e+7).

S'il y avait du soulagement côté Cityzen au coup de sifflet final, l'humeur n'était pas non plus à la fête. Tout autre résultat qu'une victoire est une forme d'échec pour une telle équipe quand elle évolue sur sa pelouse. Ainsi, les deux équipes ont quitté le terrain en partie frustrées. Les efforts défensifs intenses n'ont rapporté qu'un point à Arsenal qui reste à deux longueurs de son rival. Le rendez-vous est déjà pris pour le match retour, à Londres, le week-end du 1er février.