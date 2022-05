Premier League : Patrick Vieira s'en prend à un fan agressif d'Everton après la victoire des Toffees et l'envahissement du terrain

Généralement si stoïque, Patrick Vieira n'a pas réussi à conserver son calme. Après la rencontre entre Everton et Crystal Palace, jeudi 19 mai, le coach français des Eagles a envoyé un coup de pied à un supporter des Toffees. Alors qu'il devait traverser la pelouse de Goodison Park pour se rendre de son banc aux vestiaires, l'entraîneur français s'est trouvé face à une marée de supporters d'Everton, descendus sur la pelouse pour célébrer la victoire des leurs, synonyme de maintien en Premier League.

Dans ce contexte d'envahissement de terrain, un supporter, plus prompt à chambrer l'adversaire qu'à célébrer son club, s'en est pris verbalement au manager du club londonien. Dans sa vidéo, on l'entend s'en prendre au Français dans un vocabulaire fleuri "F*** off", avec des gestes obscènes à l'appui. S'il a semblé impassible au début, Vieira a fini par craquer.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ