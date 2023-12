Premier League : mauvais résultats, nouveau patron, entraîneur menacé… Manchester United en crise

Au lendemain de Noël, et comme le veut la tradition, le football anglais ne prend pas de vacances avec le célèbre "Boxing day". La Premier League propose plusieurs belles affiches mardi 26 décembre, dont la rencontre entre Manchester United et Aston Villa (21h), inattendu troisième du championnat après 18 journées. À l’inverse, les Red Devils, eux, connaissent une période difficile aussi bien sur qu'en dehors du terrain, avec une piètre 8e place et des remous en interne. L’entraîneur, le Néerlandais Erik ten Hag, est plus que jamais menacé et le club vient de changer de direction sportive.

Marcus Rashford est un parfait symbole de cette période. Le jeune attaquant, grand espoir de l'Angleterre du football, désormais âgé de 26 ans, traverse les matches comme un fantôme : il ne marque plus, ne court pas tellement non plus et n’a visiblement pas envie. On le dit en froid avec son entraîneur, comme plusieurs membres du vestiaire.

Une piteuse élimination en Europe

Le manager néerlandais, qui avait réussi à qualifier United en Ligue des champions la saison dernière, ne trouve désormais plus la solution. "D’abord, on a des problèmes. Plusieurs coups durs, des blessures, etc... Mais les joueurs sur le terrain sont assez bons pour gagner des matches. Si vous jouez pour Manchester United, vous devez le faire en équipe mais chacun doit rendre des comptes et prendre ses responsabilités", a déclaré Erik ten Hag en conférence de presse.

Manchester United a ainsi perdu la moitié des matches joués cette saison, toutes compétitions confondues. Pire : le club a été éliminé piteusement de toutes compétitions européennes en terminant dernier de sa poule de Ligue des champions, derrière les Danois de Copenhague et les Turcs de Galatasaray.

Jim Ratcliffe, le propriétaire de Nice, à la rescousse

Les Red Devils sont également en plein chamboulement dans les bureaux. Jim Ratcliffe, le fondateur d’Ineos et propriétaire de l'OGC Nice, vient de débarquer après près d'un an de rebondissements. Le milliardaire a déboursé 1,25 milliard de livres (environ 1,4 milliard d'euros) pour racheter 25% du club à la famille Glazer, propriétaire depuis des années et honnie par les supporters mancuniens. Ce rachat partiel, officialisé dimanche 24 décembre, lui permet de prendre en charge le secteur sportif.

Le nouveau patron, fan déclaré de United, proclame son ambition : "Voir Manchester United à sa place, au sommet du football anglais, européen et mondial." Le chantier s'annonce immense pour ce géant endormi, dont le dernier titre de champion remonte à 2013.