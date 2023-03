Premier League : Liverpool inflige une défaite historique à Manchester United

Les Reds se sont imposés 7-0 contre les Mancuniens, dimanche, et se replacent dans la course à la Ligue des champions.

En meilleure forme depuis quelques matches en championnat, Liverpool s'est offert une démonstration contre son rival de toujours, Manchester United (7-0), dimanche 5 mars. Avec des doublés de Cody Gakpo, Darwin Nunez et Mohamed Salah, les Reds signent ainsi leur plus grosse victoire contre les Mancuniens de leur histoire, confirmant leur retour dans la course à la Ligue des champions.

Manchester United avait pourtant bien débuté la partie, avec une première période de bonne facture, mais s'est fait piéger sur un but de Cody Gakpo, juste avant la pause (43e). Réveillés par cette ouverture du score, les Reds n'ont ensuite fait qu'une bouchée des Mancuniens avec des contres parfaitement menés. Darwin Nunez et Cody Gakpo ont creusé l'écart coup sur coup (47e et 50e), de quoi assommer les Mancuniens.

Après un nouveau but de Mohamed Salah (66e), l'Uruguayen s'est offert un doublé (75e), puis l'Egyptien est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club en Premier League, avec un 129e but (83e). Entré en jeu quelques minutes plus tôt, Roberto Firmino a clôt l'humiliation, sur une passe de Salah (88e).

Objectif Ligue des champions

Avec ce triomphe, un cinquième match consécutif sans encaisser de but en championnat, Liverpool prend la 5e place à Newcastle avec une unité de plus (42 points contre 41), et revient à trois longueurs de Tottenham, 4e et dernier qualifié virtuel pour la C1. United, qui n'avait plus perdu 7-0 depuis 1931, reste solidement accroché à la 3e place avec 49 points.

Les Reds connaissent désormais la recette pour espérer rattraper leur trois buts de retard sur le Real Madrid en Ligue des champions, dans 10 jours, après leur défaite (2-5) au match aller.