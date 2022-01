Premier League : Frank Lampard nommé entraîneur d'Everton

Après Derby et Chelsea, place à Everton. Frank Lampard va désormais prendre ses quartiers au Goodison Park. Le club anglais a officialisé la venue de son nouvel entraîneur, lundi 31 janvier sur son compte Twitter.

A 43 ans, l'ancien milieu de terrain remplace Rafael Benitez, renvoyé juste avant la dernière trêve internationale. Lampard s'est engagé pour une durée de deux ans et demi.

Sa mission à court terme : sortir Everton de sa situation critique. Seulement seizième en championnat, le club basé à Liverpool ne compte que quatre points d'avance sur Newcastle, première équipe située dans la zone des relégables.

Frank Lampard était sans club depuis son limogeage par Chelsea, en janvier 2021. Il avait alors été remplacé par Thomas Tuechel qui avait conduit les Blues à la victoire en Ligue des champions.

Il prendra place sur le banc d'Everton samedi, alors que les Toffees reçoivent Brentford lors du quatrième tour de la Coupe d'Angleterre. Lampard préparera ensuite un match crucial contre Newcastle, le 8 février.

As a player, Frank Lampard only managed to win five of his 19 games against Everton at Goodison Park.



Today, he became their new manager.



Welcome to the Toffees. pic.twitter.com/M8ZsiN2Hxi