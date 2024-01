Premier League : de retour aux affaires, Kevin De Bruyne guide Manchester City vers la victoire à Newcastle

L'homme providentiel. Mené, Manchester City a réussi à renverser Newcastle dans les dernières minutes (3-2), samedi 13 janvier, grâce à son capitaine Kevin De Bruyne, buteur puis passeur décisif dans le temps additionnel, cinq mois après sa dernière apparition en Premier League. Un succès qui permet à l'équipe de Pep Guardiola de remonter à la deuxième place du championnat, avant le déplacement d'Aston Villa à Everton, dimanche.

En l'absence d'Erling Haaland, pas encore remis, le triple champion en titre a senti le souffle de la défaite dans son dos mais "KDB" l'a sorti de l'ornière. Le créateur belge a égalisé cinq minutes après son entrée en jeu (74e, 2-2) puis envoyé le jeune Oscar Bobb marquer le but de la victoire en effaçant le portier adverse d'un dribble (90e+1, 3-2) dans un St James' Park chauffé à blanc.

"Il est le seul au monde à pouvoir faire ça ! Jouer avec lui, c'est génial. C'est non seulement l'un des plus grands joueurs de la Premier League, mais aussi un gars très sympa. Il aide beaucoup les jeunes et le fait qu'il soit de retour nous renforce vraiment", a réagi le Norvégien de 20 ans à la télévision anglaise, précisant qu'il avait évidemment remercié son coéquipier pour l'offrande.

"Heureux d'être de retour"

"C'est fou, cette sensation m'avait manqué ! Je ne suis pas capable de faire ça pendant 90 minutes pour le moment... Je peux faire un match de 20-25 minutes à plein régime mais je suis heureux d'être de retour", a quant à lui lâché Kevin De Bruyne au micro de TNT Sports. Avec sa performance du soir, le milieu offensif est devenu le premier Cityzen à marquer et à faire une passe décisive dans un match de Premier League en sortie de banc depuis Sergio Agüero, il y a neuf ans.

2014 - Kevin De Bruyne is the first Manchester City player to score and assist in a Premier League game as a substitute since Sergio Agüero vs Cardiff in January 2014. Maestro. pic.twitter.com/6kdJ2x60sq — OptaJoe (@OptaJoe) January 13, 2024

Le seul point noir pour les Mancuniens vient de la blessure en tout début de match du gardien Ederson, touché en sortant dans les pieds de Sean Longstaff - sur un but de Newcastle finalement refusé pour hors-jeu (2e) - et sorti en boitant six minutes plus tard, incapable de poursuivre la partie.

Newcastle enchaîne de son côté une quatrième défaite en championnat et pointe à la dixième place, à deux points d'un trio constitué par Manchester United, Chelsea et Brighton. Les locaux avaient pourtant réussi à se relever après l'ouverture du score de Bernardo Silva (26e, 1-0), auteur d'une "madjer" magnifique, grâce à des frappes enroulées d'Alexander Isak (35e, 1-1), inarrêtable en début d'année, et d'Anthony Gordon (37e, 2-1).