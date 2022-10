Premier League : Arsenal confirme son étincelant début de saison face à Tottenham

Lors du derby londonien, les Gunners ont facilement pris le dessus, samedi, sur les Spurs (3-1) et conforté leur première place au classement.

Une victoire nette, et une première place confortée. Dans le derby londonien, les joueurs d'Arsenal ont aisément dominé Tottenham (3-1), dans leur jardin de l'Emirates Stadium, samedi 1er octobre. Avec cette septième victoire – pour une seule défaite, à Manchester United –, les Gunners confirment leur début de saison étincelant. Ils sont assurés de figurer en tête du classement de la Premier League à l'issue de cette 9e journée. De son côté, Tottenham, également auteur d'un bon démarrage (cinq victoires, deux matchs nuls), concède sa première défaite.

Avec 21 points, les Gunners relèguent leurs adversaires du jour (3e), à quatre longueurs, tout comme Manchester City, qui connaîtra son premier gros test de la saison avec un derby à domicile contre United, dimanche. Arsenal n'a plus connu le Top 4 en fin de saison, depuis l'édition 2015-2016.

Hugo Lloris fautif

Samedi, Arsenal a prouvé qu'il pouvait être aussi à la hauteur face aux "gros". En dehors des dix minutes suivant l'égalisation sur penalty d'Harry Kane (31e), les joueurs de Mikel Arteta ont maîtrisé leur sujet et dominé leurs adversaires (65% de possession). Avec un William Saliba impressionnant de solidité dans l'axe, les Gunners n'ont concédé que très peu d'occasions face à la deuxième attaque du championnat avant ce match.

Thomas Partey a ouvert le score dès la 20e minute, à 23 mètres du but (et sans contrôle), avant que la recrue Gabriel Jesus ne relance ses coéquipiers peu après la pause (49e), en profitant d'une bourde du gardien des Bleus, Hugo Lloris. L'expulsion d'Emerson pour une semelle a compliqué la tâche des Spurs et facilité celle des Gunners, qui ont alourdi le score, grâce à Granit Xhaka (67e). Dans huit jours, Arsenal aura l'occasion de confirmer son nouveau statut en recevant Liverpool, vice-champion de l'exercice précédent.