Manchester City-Arsenal : Martin Odegaard, le prodige gâché du Real Madrid devenu maestro des Gunners

Le capitaine d'Arsenal retrouve son compatriote norvégien Erling Haaland, mercredi, dans une rencontre de Premier League au parfum de finale.

L'enfant prodige de la Maison Blanche, Martin Odegaard, est enfin arrivé à maturité. Le maître à jouer d'Arsenal se retrouvera face au plus grand défi de sa jeune carrière, mercredi 26 avril, contre Manchester City, à l'occasion d'une 33e journée de Premier League capitale dans la course au titre. Promis à la gloire dès son arrivée au Real Madrid à l'âge de 16 ans, le Norvégien a forcé son destin, sept ans plus tard, pour enfin devenir l'un des meilleurs milieux offensifs de la planète.

Face aux Skyblues, le capitaine du club londonien aura l'occasion de briller dans le match le plus important de la saison des Gunners. Après trois nuls consécutifs, les hommes de Mikel Arteta ont vu leur avance fondre par rapport à Manchester City, deuxième à cinq points et qui compte deux matchs de retard.

Trop tendre pour le Real

L'éclosion de la pépite était prévue de longue date. Mais celle-ci a mis plus de temps que prévu à s'épanouir. En 2015, le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, qualifiait pourtant Martin Odegaard de "talent du siècle". A cette époque, le club munichois et tous les cadors européens (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Barcelone…) veulent s'arracher les services du futur prodige, révélé dans les nimbes du championnat norvégien. Finalement, le milieu de terrain de 16 ans décide de poser ses valises à Madrid qui rafle la mise.

D’abord intégré à l’effectif de la Castilla, la réserve du club madrilène alors entraînée par Zinédine Zidane, le jeune Norvégien fait rapidement ses débuts avec l'équipe première. Symbole de précocité, il devient le plus jeune joueur de l’histoire du Real Madrid à disputer une rencontre de Liga, le 23 mai 2015 face à Getafe, en remplaçant un certain Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo laisse place à Martin Odegaard, qui devient ainsi le plus jeune joueur de l’histoire du Real Madrid à évoluer en Liga, le 23 mai 2015 face à Getafe. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Mais la suite de son aventure chez les Merengues n'aura pas été aussi belle qu'escomptée. Le Norvégien devra en effet attendre cinq ans pour porter de nouveau le maillot de la Casa Blanca en Liga. Peu convaincant (11 matchs), Martin Odegaard est par la suite prêté de club en club, passant par le championnat néerlandais (SC Heerenveen puis Vitesse Arnhem) avant de se ressourcer à la Real Sociedad et à Arsenal. Le Scandinave est finalement transféré de manière définitive chez les Gunners à l'été 2021.

A point pour Arsenal

Loin du Santiago Bernabeu, le gaucher semble avoir atterri au bon endroit, au bon moment, lui qui est désormais capitaine de la formation londonienne. Véritable électron libre, Martin Odegaard ne se cantonne pas à faire le lien entre le milieu et l'attaque. Il oriente le jeu, crée des différences entre les lignes, distribue des caviars à ses coéquipiers et fait trembler les filets adverses. Plus que jamais décisif cette saison en Premier League (12 buts et 7 passes décisives), le chef d'orchestre des Gunners dirige la symphonie quasi parfaite du 4-3-3 élaboré par Mikel Arteta.

Martin Odegaard et son entraîneur Mikel Arteta, le 30 janvier 2021, lors d'un match de Premier League entre Arsenal et Manchester United. (MAXPPP)

Capitaine peu expansif, son influence pour guider ses partenaires sur le terrain n'en est pas pour autant amoindrie. Au contraire, le milieu norvégien relaie parfaitement les directives de son entraîneur. "Il a également un talent unique pour la façon dont nous voulons jouer", soulignait Mikel Arteta en conférence de presse. Souvent adoubé par le tacticien espagnol, le talent du numéro 8 des Gunners est aussi reconnu par Arsène Wenger, l'ex-manager d'Arsenal de 1996 à 2018 : "Il est complet. Je l’aime à tous points de vue dans le jeu. Défensif et offensif. Il prend des décisions rapidement, et toujours de manière optimale. C’est remarquable !", saluait le coach français auprès du média norvégien TV2 [article en norvégien].

Sous le feu des projecteurs mercredi, face au dauphin mancunien en quête de son cinquième titre de Premier League en 6 ans, le nouveau prince d'Arsenal veut désormais devenir roi d'Angleterre. Pour cela, l'élève Odegaard devra dépasser le maître Haaland. La Norvège décidera-t-elle du sort du championnat anglais ?