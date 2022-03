Guerre en Ukraine : la Premier League destitue Roman Abramovitch de son poste de directeur de Chelsea

Les répercussions liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie se multiplient du côté de Chelsea. Le club londonien a appris, samedi 12 mars, que son propriétaire russe, Roman Abramovitch, était destitué par la Premier League de son statut de directeur du club.

Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club



The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures.



