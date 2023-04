Football : les joueurs de Tottenham vont rembourser eux-mêmes leurs supporters après la débâcle à Newcastle

Humiliés à Saint-James Park (6-1), les Spurs vont rembourser les fans qui ont fait le déplacement à Newcastle dimanche.

Certains joueurs, dont Hugo Lloris, avaient déjà présenté leurs excuses aux supporters après la déroute de Tottenham contre Newcastle (6-1), dimanche 23 avril, mais les Spurs ont décidé d'aller plus loin. Dans un communiqué, les joueurs de Tottenham ont annoncé, mardi, vouloir rembourser les 3000 supporters venus les encourager dans le nord de l'Angleterre : "Nous comprenons votre frustration et votre colère. Mais ce n'est pas suffisant. Nous savons que les mots ne suffisent pas dans ces situations [...] Nous apprécions votre soutien, à domicile comme à l'extérieur, et c'est dans cet esprit que nous aimerions rembourser nos supporters du coût de leur billet de match à Saint James Park, même si nous savons que ça ne changera rien à ce qui s'est passé dimanche".

A Newcastle, les Spurs ont sombré, en étant menés 5-0 dès la 21e minute. Le club londonien traverse une crise depuis le départ de son entraîneur Antonio Conte, fin mars. Son remplaçant par interim, Cristian Sellini, a été démis de ses fonctions après la défaite de dimanche, et c'est désormais l'ancien joueur Ryan Mason qui assure le rôle d'entraîneur. "Nous allons tout donner pour remettre les choses en ordre contre Manchester United jeudi soir", ont également écrit les joueurs. Tottenham pointe à la cinquième place du classement de Premier League, à six points de ces mêmes Red Devils, qui comptent deux matchs de plus à jouer.