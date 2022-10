Foot : buteur décisif avec Manchester United, Cristiano Ronaldo inscrit le 700e but de sa carrière en club

Sur le banc des remplaçants au début de la rencontre face à Everton, le buteur portugais a profité de la blessure d'Anthony Martial pour entrer en jeu, dimanche, et marquer le but de la victoire.

Toujours pas titulaire, mais toujours capable de remplir sa feuille de statistiques impressionnantes. Cristiano Ronaldo s'est assis sur le banc au coup d'envoi de la rencontre entre Everton et Manchester United, dimanche 9 octobre, lors de la 10e journée de championnat. Une seule fois titulaire depuis le début de la saison en Premier League, la star portugaise n'entre pas dans les plans de son entraîneur, Erik ten Hag. Mais il est entré et a marqué le but du succès des Red Devils (2-1). Comme souvent dans sa carrière.

Les malheurs de Martial font le bonheur de Ronaldo

C'est donc en spectateur qu'il a assisté à l'ouverture du score d'Alex Iwobi pour les Toffees, dès la 5e minute. Manchester United n'a pas mis longtemps à répliquer grâce à Antony, servi par Anthony Martial (1-1, 15e). Double buteur contre Manchester City (3-6), le Français était titularisé pour la première fois de la saison en championnat, mais s'est blessé à la demi-heure de jeu. Le technicien mancunien a donc fait appel à Cristiano Ronaldo pour le remplacer, et le coaching s'est avéré gagnant.

Juste avant la pause, l'ancien Madrilène a donné l'avantage aux Red Devils en ajustant Pickford du pied gauche (2-1, 44e). Ronaldo avait de quoi afficher un large sourire, ce but étant le 700e de sa carrière en club.

En 20 ans et 2 jours, il a inscrit 5 buts avec le Sporting Lisbonne, 450 avec le Real Madrid, 101 avec la Juventus, et 144 avec Manchester United (118 lors de son premier passage en Angleterre, 26 depuis son retour). Depuis vingt ans, il a toujours marqué au moins un but chaque saison.