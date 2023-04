Direct Manchester City-Arsenal : les Cityzens mènent et dominent... Suivez le choc de la Premier League

Arsenal, leader avec 75 points, se déplace chez son dauphin Manchester City, 70 points mais deux matchs en moins, avec l'objectif de conforter ses ambitions de titre, mercredi. Un véritable tournant du championnat.

Le titre de champion d'Angleterre se joue à l'Etihad Stadium. Manchester City, deuxième, reçoit Arsenal, premier, mercredi 26 avril à 21h, pour le compte de la 33e journée de Premier League.

Mal en point ces dernières semaines (trois nuls consécutifs), Arsenal n'aborde pas ce choc dans la meilleure des positions. Après avoir vu leur avance en tête du championnat fondre, les Gunners n'ont plus le droit à l'erreur et doivent gagner pour avoir leur destin entre leurs mains. Pour City, qui s'était imposé à Londres (3-1) au match aller, tout va pour le mieux. La dernière fois qu'ils ont lâché des points en championnat remonte au 18 février dernier et ils restent sur six succès de rang.