Direct Arsenal-Manchester City : un choc pour le titre en Premier League... Suivez le match

Les Gunners réceptionnent les Skyblues, mercredi à l'Emirates Stadium. En cas de succès, les Mancuniens relanceraient totalement le championnat.

Un choc au sommet de la Premier League. Arsenal, leader du classement (51 points), accueille son dauphin Manchester City (48 points), mercredi 15 février (20h30), pour le compte de la 12e journée (match en retard). Alors que les Gunners viennent d'enchaîner deux faux pas en championnat (défaite 1-0 contre Everton et nul 1-1 contre Brentford), les Cityzens restent sur un succès face à Aston Villa (3-1) et sont revenus à portée de leur adversaire du soir.

En cas de victoire, Manchester City reviendrait à égalité de points, avec toutefois un match en plus, et se relancerait dans la course au titre après avoir semblé largement relégué par les Gunners. Les hommes de Mikel Arteta prendraient également une revanche après leur élimination en FA Cup (1-0 le 27 janvier).