Premier League : Mauricio Pochettino relève le défi Chelsea

L'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain s'est engagé lundi pour trois ans avec le club londonien.

Retour à ses premières amours. Mauricio Pochettino, qui a laissé un bon souvenir en Angleterre, va retrouver la Premier League. Et pas avec n'importe quel club puisque le technicien argentin s'est engagé en faveur de Chelsea, pour une durée de deux ans, avec une option pour une année supplémentaire, lundi 29 mai.

Un an après l'arrivée de ses nouveaux propriétaires américains, Chelsea s'est tourné vers Pochettino pour remettre de l'ordre dans la maison bleue, après l'une des pires saisons de l'histoire du club. "Mauricio est un entraîneur de classe mondiale avec un palmarès exceptionnel", ont affirmé dans un communiqué les co-propriétaires Todd Boehly et Behdad Eghbali, à propos du technicien, finaliste de la Ligue des champions en 2019 avec les Spurs.

Si Todd Boehly et le fonds d'investissement Clearlake n'ont pas lésiné à la dépense, avec 600 millions d'euros consacrés au recrutement en 12 mois, les Blues ont en effet totalement manqué l'exercice 2022-2023, terminé à une piteuse 12e place.

Et sur le banc, la même incohérence a semblé régner, Thomas Tuchel étant viré après sept matchs seulement, alors que le club était 6e, pour faire venir Graham Potter de Brighton. Engagé pour un projet de long terme, il a été limogé à son tour début avril. Depuis, Chelsea était à la recherche de la perle rare, laissant à l'ancienne gloire locale, Frank Lampard, le soin d'expédier les affaires courantes pendant ce temps.

Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain, Pochettino se lance dans un nouveau défi chez les Blues. Si le nom et le pedigree du club en imposent, la situation sportive de Chelsea n'a rien de reluisant : les Londoniens ont enregistré leur plus mauvais classement depuis 29 ans et ne verront pas la Coupe d'Europe la saison prochaine. A 51 ans, l'ex coach de Southampton et de Tottenham se retrouve au pied d'une montagne.