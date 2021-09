Football : bref retour de Pelé en soins intensifs, sa fille rassurante sur son état de santé

Opéré d’une tumeur au côlon le 4 septembre dernier, l’ancien footballeur Pelé a été admis brièvement en soins intensifs, a annoncé dans un communiqué, vendredi 17 septembre, l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo où il est hospitalisé. Il en était sorti deux jours avant. Sa fille, Kely Nascimento, a précisé sur son compte Instagram qu'il "se remet bien".

"Edson Arantes do Nascimento a présenté une brève instabilité respiratoire à l'aube du 17 septembre, et à titre préventif, il a été transféré à l'unité de soins intensifs (USI). Après stabilisation de l'état, le patient a été transféré en soins semi-intensifs. Il est, en ce moment, stable d'un point de vue cardiovasculaire et respiratoire, et se remet toujours de la période postopératoire abdominale", indique le communiqué de l'hôpital.

"Hier il a fait un pas en arrière, aujourd'hui deux en avant"

"C'est le scénario normal de convalescence pour un homme de son âge. Après une opération comme celle-là, parfois, on fait deux pas en avant, un pas en arrière. Hier, il était fatigué et il a fait un pas en arrière. Aujourd'hui, il a fait deux pas en avant", a tempéré sur Instagram Kely Nascimento.

"Il se remet bien, dans des conditions normales, c'est promis!", a-t-elle insisté dans ce message illustré d'une photo d'elle à côté de Pelé tout sourire, vêtu d'une doudoune noire sans manches, à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo où il a été admis le 31 août. "Il y a beaucoup d'angoisse dans le monde de nos jours et nous ne voulons pas en rajouter", a-t-elle écrit.

La santé de la légende brésilienne est fragile. Fin 2014, Pelé avait déjà été victime d'une grave infection urinaire et placé en soins intensifs et sous dialyse. Puis en 2019, cette infection s’était répétée et il s’était vu retirer un calcul rénal après une hospitalisation à Paris. Il est aussi diminué par des problèmes aux hanches et se déplaçait à l'aide d'un déambulateur lors de ses dernières apparitions publiques.