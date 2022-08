Paul Pogba : une enquête ouverte pour "tentatives d'extorsion en bande organisée", le champion du monde entendu

Une enquête est ouverte en France depuis le début du mois d'août pour "tentatives d'extorsion en bande organisée" dont se dit victime Paul Pogba, a appris ce dimanche franceinfo de source proche du dossier. Le champion du monde 2018 a déjà été entendu par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé, un service de la direction centrale de la Police judiciaire.

>> Conflit entre les frères Pogba : les avocats de Paul Pogba dénoncent "des menaces et des tentatives d'extorsion"

Ce dimanche, les avocats de Paul Pogba, mais aussi de sa mère, Yeo Moriba, et de son agente, Rafaela Pimenta, ont dénoncé les "menaces" et "tentatives d'extorsion en bande organisée" contre leur client. Dans un communiqué, que la direction des sports de Radio France a pu consulter, ils ont estimé que "les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise".

Dans sa vidéo publiée samedi, Mathias Pogba promet des révélations "explosives" sur son petit frère qui vont "faire grand bruit".

Salut à tous, je viens de rejoindre Twitter car j'ai soudainement eu envie de m'exprimer et prochainement je crois que je vais bien me lâcher ! Alors suivez moi et tenez-vous prêt !

La vidéo complète est sur insta

@mathiaspogbaofficial pic.twitter.com/femvMRN7PQ — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 27, 2022

Sans club depuis un passage en 2021 à l'ASM Belfort (National 2), il évoque également des "choses très importantes à propos de Kylian Mbappé" et des révélations qui mettront en doute "l'intégrité et le professionnalisme de Rafaela Pimenta", l'agente de Paul Pogba.



Le frère de Paul Pogba, face caméra et en quatre langues (français, italien, anglais et espagnol), y affirme que "le monde entier" comme son club de la Juventus Turin et les "sponsors" "méritent de savoir certaines choses afin de décider en toute connaissance de cause s'il (Paul Pogba) mérite vraiment l'admiration, le respect, sa place en équipe de France, s'il est une personne digne de confiance". "Tout cela risque d'être explosif", y conclut-il, sans plus de précisions sur la nature de ses "révélations".

Paul Pogba, 29 ans, revenu cet été à la Juventus Turin après six saisons à Manchester United, est actuellement éloigné des terrains, récupérant d'une blessure au genou droit. Il doit reprendre la compétition vers la mi-septembre.