Coupe du monde 2022 : "Il y a un vrai déficit d'expérience au milieu de terrain" en équipe de France, analyse Bixente Lizarazu

"Il y a un vrai déficit d'expérience au milieu de terrain" en équipe de France, analyse mardi 1er novembre sur franceinfo le consultant football et champion du monde, Bixente Lizarazu, après l'annonce du forfait du milieu de terrain Paul Pogba pour la Coupe du monde de football au Qatar qui débute le 20 novembre.

La blessure de Paul Pogba, milieu de la Juventus de Turin, s'ajoute à celle de N'Golo Kanté, milieu de Chelsea. "Ça fait beaucoup parce que ce sont deux piliers des Bleus, deux champions du monde 2018 et ce sont des joueurs qui ont beaucoup d'expérience".

À leur place, la France pourra compter sur des joueurs plus jeunes, et donc avec moins de bouteille, comme Aurélien Tchouaméni, ou Adrien Rabiot. "Tchouaméni, c'est simplement 14 sélections et Rabiot, 29", rappelle Bixente Lizarazu. "Et je ne parle pas des plus jeunes encore, comme Guendouzi, Camara, Fofana, Camavinga..."

Des manques aussi en défense

Des blessures, il y en a aussi en défense avec l'absence, pour l'instant, de Raphaël Varane, blessé à la cuisse. Mais sur ce point, Bixente Lizarazu est moins inquiet : "Varane peut être dans les temps, Lucas Hernandez (qui a repris l'entrainement avec le Bayern Munich, NDLR) et Presnel Kimpembe (qui rejoue avec le PSG depuis le mercredi 26 octobre, NDLR), aussi".

Bixente Lizarazu est aussi optimiste pour Karim Benzema, qui a repris l'entrainement avec le Real Madrid après avoir souffert d'une blessure à la cuisse. "Le danger, c'est le milieu de terrain", insiste l'ancien latéral aux 97 sélections en équipe de France.

Bixente Lizarazu se rappelle une absence marquante lors de la Coupe du monde 2002 au Japon, quand les Bleus étaient tenants du titre : "On avait une très bonne équipe, les meilleurs attaquants du monde. Mais on a eu une très mauvaise préparation. On a eu aussi une blessure majeure, celle de Zizou, qui nous a beaucoup handicapés. Ça s'est très mal passé".