Ligue 1 : Jean-Michel Aulas maintient Peter Bosz en tant qu'entraîneur de l'OL, au moins jusqu'à fin février

Le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a confirmé dans un entretien au journal L'Equipe paru vendredi 24 décembre que Peter Bosz, dont l'équipe pointe à une décevante 13e place en Ligue 1, était maintenu à son poste d'entraîneur, tout en reconnaissant qu'il ferait un nouveau point fin février.

"Peter est un très bon coach"

"Il n'y a aucune chance que Peter ne soit pas là jusqu'à fin février. Je nous laisse les deux mois de janvier et février pour revenir dans le championnat et peut-être la Coupe de France, si on a le bonheur de pouvoir la continuer", a déclaré Aulas à L'Equipe."Peter est un très, très bon coach. Il continue de correspondre au profil du coach que l'on souhaite à l'OL", a-t-il poursuivi, à propos du technicien néerlandais nommé en mai dernier.

Pour le dirigeant de 72 ans, "il n'y a pas de coachs sur le marché qui aient la qualité de Peter Bosz. Donc on risque simplement de faire plus mal en cédant à la mode de changer de coach. Donc, il va rester". J'ai plus confiance en Peter et son staff que dans n'importe quel staff que je découvrirais soudain", a-t-il insisté.

Après la phase aller du championnat, l'OL est 13e avec 24 points (et un match de moins), à 22 points du leader parisien et à neuf points de la 3e place, qualificative pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Lyon est encore en lice en Ligue Europa et doit attendre pour la Coupe de France la décision de la commission de discipline de la Fédération française de football après l'arrêt de son 32e de finale contre le Paris FC après des incidents en tribunes.