Ligue 1 : "Je veux rester" au PSG, affirme Neymar

Il met les choses au clair. Alors que les spéculations autour de son avenir se multiplient, l'attaquant brésilien Neymar a réaffirmé, samedi 23 juillet, son envie de rester au Paris-Saint-Germain. "Je veux toujours rester au club, a déclaré la star de 30 ans à l'issue du succès de son équipe contre Urawa Red Diamonds (3-0) lors de la tournée de pré-saison du PSG au Japon. Jusqu'à présent, le club ne m'a rien dit, donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi."

Sous contrat jusqu'en 2025

Avec l'arrivée de l'attelage Christophe Galtier-Luis Campos à la direction sportive des champions de France, la discipline a été érigée en valeur cardinale et Neymar se sait dans le collimateur. "On ne veut plus du flashy, du bling-bling, c'est la fin des paillettes", avait expliqué le 21 juin dans Le Parisien le président Nasser Al-Khelaïfi, dans une pique implicite adressée notamment à l'ex-prodige de Santos, sous contrat jusqu'en 2025. De quoi alimenter la chronique récurrente sur un transfert du numéro 10 parisien, recruté en 2017 pour le montant record de 222 millions d'euros.