Procès Platini-Blatter : un an et huit mois de prison avec sursis requis contre les deux anciens dirigeants du football mondial

Un an et huit mois de prison avec sursis. Depuis la Suisse, le réquisitoire du Tribunal pénal fédéral de Bellinzone est tombé mercredi 15 juin. Il vise Michel Platini et Sepp Blatter qui comparaissaient pour "escroquerie" depuis une semaine. L'ex-présient de la Fifa et le Français, alors son conseiller, sont accusés d'avoir escroqué l'instance du football mondial en obtenant pour l'ancien numéro 10 des Bleus un paiement injustifié de 2 millions de francs suisses (1,8 million d'euros).

Le procureur Thomas Hildbrand a renoncé à réclamer une peine ferme contre le Français de 66 ans et le Suisse de 86 ans, pour demander que leur condamnation soit assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de deux ans. Pendant plus de quatre heures et demie, il s'est attaché à balayer la thèse d'un "contrat oral" conclu entre les deux hommes pour un travail de conseiller effectué par Platini entre 1998 et 2002.

Alors que le procès doit durer jusqu'au 22 juin, le tribunal rendra sa décision le 8 juillet dans cette affaire qui a brisé la carrière des deux dirigeants, et dans laquelle ils encourent jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.