Liga : Antoine Griezmann transféré définitivement à l'Atlético de Madrid par le FC Barcelone

Cette fois, Antoine Griezmann est pleinement de retour. Le Français a paraphé lundi 10 octobre un nouveau contrat avec l'Atlético de Madrid jusqu'en 2026, après avoir été transféré définitivement par le Barça. L'attaquant champion du monde était prêté par le club barcelonnais, avec une clause de temps de jeu qui aurait rendu ce transfert obligatoire pour un montant que la formation madrilène refusait d'aligner. Après des semaines de négociations, voilà Griezmann libéré, et pleinement sous les couleurs qui l'ont porté vers les plus hauts sommets internationaux.

Accord avec le FC Barcelone pour le transfert d’@AntoGriezmann. L'international français a signé un nouveau contrat avec notre club jusqu'en 2026. pic.twitter.com/TTFPFU7aKU — Atlético de Madrid (@AtletiFR) October 10, 2022

C'est la fin aussi d'un feuilleton mercato et d'une parenthèse catalane qui a tourné à l'échec cuisant pour le joueur de 31 ans. Au sommet avec l'Atlético et avec les Bleus, Antoine Griezmann avait quitté la capitale espagnole pour rejoindre les Blaugrana en 2019, contre 120 millions d'euros. Mais dans l'ombre de Lionel Messi, encore présent au FC Barcelone, et peinant à trouver sa place dans l'attaque du Barça, il avait fini par retrouver ses anciennes couleurs en août 2021 pour un prêt avec option d'achat.

Après une saison 2021-2022 en deçà de ses standards (8 buts en 39 matches toutes compétitions confondues), Griezmann semble retrouver des couleurs ces dernières semaines. Mais il était jusqu'à ce lundi encore molesté par cette clause de transfert qui limitait son temps de jeu à une demi-heure par rencontre, et donc son influence sur les Colchoneros. Ce temps est révolu. A lui de participer au rebond de l'Atlético, quatrième à six points du duo de tête FC Barcelone–Real Madrid en championnat, et moribond en Ligue des champions (derniers du groupe B avec trois points en trois journées).