Football : licencié par Lille, l'ex-entraîneur Marcelo Bielsa réclame 18 millions d'euros à son ancien club aux prud’hommes

Le tribunal des prud’hommes de Lille jugera vendredi 12 janvier un litige à 18 millions d’euros, rapporte France Bleu Nord. C’est la somme que Marcelo Bielsa, l’entraîneur argentin, actuellement en poste à Leeds United, en Angleterre, réclame à son ancien club du LOSC.

Marcelo Bielsa a été licencié pour faute grave en 2017. Pour la première fois depuis qu'il a été licencié le coach argentin prendra la parole sur cette affaire par visio-conférence. L’audience nécessitera également un traducteur. Les 18 millions d'euros réclamés correspondent aux salaires qu’il aurait dû toucher entre 2017 et 2019, plus des primes et un éventuel préjudice moral, car il estime son licenciement abusif.

Trois adjoints de Marcelo Bielsa réclament plus d'un million d'euros au LOSC, un quatrième réclame près de 270 000 euros. Ils estiment que le renvoi de l'entraîneur principal impliquait également une rupture de leur propre contrat.