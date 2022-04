Premier League : qui est Erik ten Hag, le futur entraîneur de Manchester United ?

Son nom circulait dans toutes les travées, voilà désormais chose faite. Erik ten Hag sera le prochain entraîneur de Manchester United, comme l'a annoncé le club jeudi 21 avril. Le technicien néerlandais de 52 ans, en poste depuis 2017 à l'Ajax Amsterdam, arrive en pompier dans une maison en feu. Il a été choisi par le conseil d'administration pour succéder à Ralf Rangnick, lui même arrivé pour tenter de sauver la maison des Red Devils. Mais qui est cet entraîneur, dont la cote n'a eu de cesse de grimper depuis plusieurs années ?

Erik ten Hag, enfant de la province d'Overijssel dans la partie nord-est des Pays-Bas, a d'abord été un modeste milieu de terrain dans le championnat néerlandais, notamment avec le FC Twente, son club de cœur où il a longtemps joué, et où il est passé de l'autre côté de la pelouse, sur le banc de touche. Le Batave s'est alors lancé dans une carrière qui allait le faire rentrer dans une toute autre sphère.





The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022

Un technicien multirécompensé

Sa carrière a débuté en tant qu'adjoint de l'équipe première de Twente, puis ensuite au même poste au sein du PSV Eindhoven. Il arrive à la tête de sa première équipe à Daventer pour les Go Ahead Eagles en 2012, qu'il fait monter dans l'élite du foot national. Il est alors repéré par l'équipe réserve du Bayern Munich en 2013 où sévissait Guardiola, qui l'"a beaucoup inspiré", avoue-t-il, et y remporte le championnat régional.

En 2015, Erik ten Hag rentre à la maison et s'installe sur le banc d'Utrecht, un club où il avait aussi évolué en tant que joueur. Mais c'est en décembre 2017 que sa carrière prend un tout autre tournant : Erik ten Hag est appelé par l'Ajax Amsterdam pour remplacer Marcel Keizer. Le début d'une belle histoire. Il remporte avec eux deux titres de champions et deux coupes nationales (en 2019 et en 2021).

Plus que ces deux titres, c'est l'épopée en Ligue des champions de l'Ajax en 2019 qui l'a révélé. Avec un Ajax survitaminé composé de joueurs comme Matthijs De Ligt, Hakim Ziyech, Frenkie De Jong ou encore Donny van de Beek, il se hisse jusqu'en demi-finales de Ligue des champions après avoir écarté le Real Madrid, et la Juventus de Cristiano Ronaldo, avant de buter sur Tottenham. Erik ten Hag est désigné quatrième meilleur entraîneur au monde en 2019 au trophée FIFA The Best.

Un entraîneur formateur

De ses premières expériences avec les catégories de formation du club de Twente, en U17 et U19, Erik ten Hag en a gardé l'une de ses caractéristiques principales : celle d'être un entraîneur formateur. Sous sa houlette, nombreux sont les joueurs à s'être découvert, à avoir lancé, ou relancé, leur carrière. Dusan Tadic a connu sous l'ère ten Hag une vraie renaissance après son passage à Southampton. Cette saison, l'Ivoirien Sébastien Haller, lui aussi en difficulté en Angleterre, s'est fait remarquer par son efficacité retrouvée, notamment en Ligue des champions où il a inscrit onze buts.

Erik Ten Hag, coach de l'Ajax Amsterdam, lors du match de son équipe face au PSV Eindhoven le 24 octobre 2021 à la Johan Cruijff Arena d'Amsterdam, aux Pays-Bas. (PETER LOUS / ORANGE PICTURES)

Mais les jeunes restent au cœur du jeu du "petit général", comme on aimait à l'appeler lors de son passage aux Go Ahead Eagles. Sur les 28 joueurs présents dans le groupe professionnel cette saison à l'Ajax, la moyenne d'âge est de 25,3 ans. Le technicien est à l'origine de l'explosion de la pépite du football néerlandais, Ryan Gravenberch (19 ans) milieu de terrain formé au club et convoité par toute l'Europe. Mais ten Hag a un nouveau "chouchou" depuis la génération De Ligt/de Jong : Antony, qu'il se verrait bien amener à Manchester.

Le football total comme amour

Avec ce 4-2-4 très offensif, fortement inspiré par ceux mis en place par Pep Guardiola au long de sa carrière, Erik ten Hag veut du dynamisme. La comparaison avec l'entraîneur espagnol est telle que certains le surnomment "Little Pep" (Petit Pep). Le néerlandais est un ultra du "football total", digne héritier d'un certain Johan Cruyff, idole du peuple amstellodamois.

"La philosophie de Pep Guardiola est sensationnelle, ce qu'il a fait à Barcelone, au Bayern et maintenant avec Manchester City. Ce style offensif et attrayant le fait beaucoup gagner. C'est cette structure que j'ai essayé d'implémenter avec l'Ajax." Erik ten Hag en conférence de presse, en 2019

Cette philosophie de jeu utilise des triangles pour surcharger les zones-clés du terrain à la fois avec, et sans le ballon. Un système nourri par la polyvalence des joueurs dans diverses positions sur le terrain, ce qui leur permet de circuler librement. Cela s'était notamment vu avec le milieu Frenkie de Jong, qui s'était révélé aux yeux du monde par sa capacité à jouer à tous les postes, au centre. À Manchester United, ten Hag arrivera avec un style de jeu et toutes les cartes en mains pour faire évoluer l'équipe comme il l'entend.