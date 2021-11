Premier League : Manchester United limoge son entraîneur Ole Gunnar Solskjær

Ce n'était qu'une question d'heures. Après la défaite humiliante il y a quelques semaines face au rival Liverpool (5-0) en Premier League, puis celle face à Manchester City (0-2), la nouvelle déconvenue samedi face à Watford (1-4) a fini par mettre Ole Gunnar Solskjaer à terre. Manchester United a décidé, dimanche 21 novembre, de se séparer de son entraîneur, en poste depuis trois ans.

Depuis son arrivée en tant qu'entraîneur en 2018, Ole Gunnar Solskjaer n'a rien gagné avec Manchester United, malgré une finale de Ligue Europa et une deuxième place en championnat en 2021. Zinedine Zidane et Brendan Rogers sont évoqués pour prendre la suite sur un banc qui cherche toujours un successeur à Sir Alex Ferguson. Parti en 2013, le légendaire technicien écossais est le dernier entraîneur à avoir permis aux Mancuniens de glaner un trophée.

