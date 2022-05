Premier League : Manchester City champion devant Liverpool après une dernière journée de folie

Dix ans après le premier titre de l'ère emiratie à Manchester, offert au bout du temps additionnel par un but devenu mythique de Sergio Agüero, City a remis ça, dimanche 22 mai. Cette fois, le héros s'appelle Ilkay Gündogan. Entré en jeu à la 68e minute, juste avant qu'Aston Villa ne fasse le break (0-2), l'Allemand a inscrit un doublé miraculeux pour porter City vers un huitième titre de champion d'Angleterre.



Menés à la surprise générale par Aston Villa à l'entame du dernier quart d'heure, les hommes de Pep Guardiola ont renversé la vapeur en moins de six minutes, grâce aux deux buts de Gündogan (76e, 81e), et à une réalisation tout en finesse de Rodri (78e). De quoi garder leur destin entre leurs mains. Et heureusement, car dans le même temps Liverpool l'a aussi emporté face à Wolverhampton (3-1), mais pour rien. Manchester City conserve sa couronne pour un petit point.