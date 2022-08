Football : Liverpool piétine, Chelsea et Dortmund assurent... Ce qu'il faut retenir des matchs européens de samedi

Liverpool commence au petit trot. Candidats affirmés au titre, les Reds ont concédé le nul sur la pelouse de Fulham (2-2), samedi 6 août, pour la première journée de Premier League. Les joueurs de Jürgen Klopp s'en sortent, en réalité, plutôt bien après avoir été menés deux fois au score par les Cottagers (avec un doublé de Mitrovic), promus dans l'élite. Mohamed Salah a sauvé les apparences dans les dernières minutes, alors que, la recrue Darwin Nunez a inscrit un peu plus tôt son premier but en championnat, d'une subtile talonnade.

