Football : effervescence à Reims pour le premier match de Messi avec le PSG

C'est l'effervescence à Reims (Marne). Dimanche 29 août, la star argentine Lionel Messi va disputer son premier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain lors de la rencontre de Ligue face à Reims. "On peut dire que ce soir, Reims sera le centre de la planète football, le match sera retransmis dans plus de 200 pays", indique la journaliste Juliette Coulais. Le stade Auguste-Delaune affiche complet et plus de 100 journalistes y sont accrédités contre 15 habituellement.

19 euros par maillot acheté dans les caisses de l'État

L'arrivée de Lionel Messi à Paris est aussi une formidable affaire pour les caisses de l'État. Le joueur argentin rapporterait près de 50 millions d'euros par an au fisc. Il touchera le plus grand salaire de l'histoire pour un footballeur en France : 41 millions d'euros nets annuels. L'autre grand gagnant, c'est l'État français. Par an, il devrait percevoir près de 11 millions d'euros d'impôts et plus de 38 millions d'euros de prestations annuelles à la sécurité sociale. Des chiffres qui devraient être bien plus grands avec la vente de produits dérivés. "Sur un maillot acheté, à chaque fois il y aura une TVA récupérée par l'État", explique l'économiste du sport Pierre Rondeau. En moyenne, 19 euros par maillot acheté iront dans les caisses de l'État, et les boutiques du PSG s'attendant à des ventes records.