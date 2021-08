Arrivée imminente de Lionel Messi au PSG : une opération financière "extrêmement bénéfique pour toutes les parties"

L'arrivée probable du footballeur international argentin à Paris va permettre au joueur, au club et à la Ligue professionnel de football de gagner encore plus d'argent, selon le délégué général de l'Union sport et cycle Virgile Caillet.

Lionel Messi est attendu dans les prochaines heures pour y signer son contrat avec le PSG. Selon les informations de franceinfo, l’officialisation de cette arrivée par le club parisien n’aura lieu que mardi au plus tôt. Le joueur arrivera de Barcelone une fois que tous les détails seront réglés.

L'argentin aux 6 ballons d'or est plus qu'un simple joueur de football, c'est aussi une marque qui rapporte énormément d'argent, une machine à cash que le Paris Saint-Germain entend bien faire fructifier. La saison dernière, Lionel Messi a empoché un peu plus de 100 millions d'euros de revenus (75 de son club, le Barça, et 28 millions de contrats extra sportifs), soit autant que Mbappé et Neymar réunis.

"Ça va être extrêmement bénéfique pour toutes les parties : à la fois pour le Paris-Saint-Germain, on le sait, c'est démontré, grâce à tous les revenus additionnels que cela va générer", affirme le délégué général de l'Union sport et cycle Virgile Caillet. Selon lui, "les revenus que procurait Messi à Barcelone sont estimés à environ 100 millions d'euros."

Une aubaine pour les droits TV

Lionel Messi pourrait lui dépasser le cap des 10 contrats de marque en jouant au PSG, "une excellente opportunité pour relancer sa carrière" malgré ses 34 ans, estime Virgile Caillet pour qui il faut également compter sur "ce phénomène de nouveauté qui va permettre de relancer la vente de maillots à l'effigie de Lionel Messi. Ça fait quand même 20 ans qu'il était au Barça. Et là, il y a un certain nombre de jeunes du monde entier qui vont vouloir changer un peu leur garde-robe !"

L'arrivée de Messi devrait aussi profiter à l'ensemble du football français à travers les droits de retransmission à l'étranger de la Ligue 1, qui plafonnent à 80 millions d'euros et pourrait enfin s'envoler.