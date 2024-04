Ligue Europa conférence : Lille s'incline contre un Aston Villa plus pragmatique lors du quart de finale aller

En décochant une tête rageuse, qui trompait enfin le portier argentin Emiliano Martinez, Bafodé Diakité a inscrit le but de l'espoir (84e). Le défenseur lillois a ramené le score sur corner à un écart plus en accord avec la physionomie du match. Son Losc a perdu (2-1) sur la pelouse d'Aston Villa, jeudi 11 avril, en quarts de finale aller de la Ligue Europa conférence, mais il ne compte qu'un petit but de retard avant le match retour prévu le 18 avril.

😬 ASTON VILLA BREAKE! MCGINN CONVERTIT UNE COMBINAISON ! 2-0 ! pic.twitter.com/9cuKqswHtM — RMC Sport (@RMCsport) April 11, 2024

Les joueurs de Paulo Fonseca devront se montrer plus vigilants sur corner, phase de jeu où ils ont concédé deux buts pour espérer rallier le dernier carré. L'attaquant des Vilans Ollie Watkins, judicieusement démarqué grâce à un bloc de Konsa sur Ismaily, a d'abord trompé Lucas Chevalier d'un coup de boule piqué (13e). Peu avant l'heure de jeu, son capitaine John Mcginn, trouvé en retrait après un corner joué à deux, doublait la mise d'une frappe croisée (2-0).

Cher payé pour des Lillois entreprenants. S'ils ont su avaler les espaces dans le dos de la défense anglaise pour enchaîner les occasions franches, le pied, la tête d'un défenseur, ou encore l'imposant portier des Vilans, Emiliano Martinez, ont longtemps annihilé leurs tentatives. La VAR annulait même pour hors-jeu le but d'un Gabriel Gudmundsson qui pensait enfin réduire la marque (63e). Mais le destin avait réservé le costume de héros du soir à un autre défenseur : Diakité et son intervention libératrice, grâce à qui tout est encore possible pour les Dogues.