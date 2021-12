DIRECT. Lille-Lyon : suivez le choc entre Lillois et Lyonnais qui ont besoin de points

Il s'agit du premier choc de Ligue 1 de ce dimanche 12 décembre. Avant la rencontre entre Rennes et Nice (à 15h) et celle entre le PSG et Monaco ce soir (à 20h45), ce sont le Losc et l'OL qui s'affrontent à 13h au stade Pierre-Mauroy.

Quatre jours après leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, les Dogues accueillent un Olympique lyonnais malade. Les deux clubs, respectivement 11e et 12e, doivent s'imposer pour se rapprocher des places qualificatives pour la Coupe d'Europe.