Ligue Europa : soirée pluvieuse et malheureuse pour Nice, sévèrement battu par la Lazio Rome

Un Stadio Olimpico aux allures de bord de Tibre en période de crue. Jeudi 3 octobre à Rome, les Niçois ont terminé les pieds dans l’eau et les Laziale leur ont mis la tête sous l’eau, avec une large victoire italienne (4-1) pour la deuxième journée de Ligue Europa. Les Aiglons ont subi face aux Romains et ils ont notamment plié face au talent de Valentin Castellanos, auteur d’un doublé.

Déjà mis en danger par deux fois dans le premier quart d’heure, avec une barre transversale et un poteau des Laziale, les Niçois ont été sanctionnés sur un troisième montant touché, mais cette fois rentrant, avec une frappe de Pedro (20e). Les Aiglons ont certes réagi en tentant de repartir de l’avant, mais leur défense trop attentiste, prise dans le dos, a été piégée par Valentin "Taty" Castellanos, pour le break (35e).

⏱ Fin du match à Rome. Dans des conditions météorologiques compliquées, le Gym s'incline sur la pelouse de la Lazio.



Prochain rendez-vous dès dimanche en @Ligue1 avec la réception du PSG 🏟#LazioOGCN | #UEL pic.twitter.com/mWmatrI9uD — OGC Nice (@ogcnice) October 3, 2024

Un une-deux superbement bien joué dans la surface entre Youssoufa Moukoko et Jérémie Boga, conclu par le second, a permis aux hommes de Franck Haise de réduire le score (41e), mais la qualité du terrain s’est ensuite dégradée en seconde période. Sur une pelouse détrempée, dont les flaques freinaient le ballon, les Laziale ont su le mieux tirer les conditions à leur avantage, avec un doublé de Castellanos (53e) puis avec un quatrième but de Mattia Zaccagni sur un pénalty généreux (67e). Déjà accrochés par la Real Sociedad à domicile (1-1), les Niçois commencent mal leur campagne européenne et devront se ressaisir sur la pelouse du Ferencvaros (Hongrie) lors de la troisième journée, le 24 octobre, pour ne pas faire un plongeon au classement.